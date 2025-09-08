Príncipe Harry deposita flores no túmulo da avó em Windsor

A principal pergunta feita pela imprensa e pela opinião pública britânica em relação a sua visita é se ele se encontrará com o pai, o rei Charles III, que sofre de câncer, após anos de tensões na família real.

Harry visitou sozinho o túmulo de sua avó no castelo de Windsor, disse seu porta-voz à AFP.

O príncipe e seu pai não se encontram desde fevereiro de 2024. Harry, que ostenta o título de duque de Sussex, pegou um voo após saber que o rei, de 76 anos, sofre de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O príncipe, de 40 anos, participará nesta segunda-feira à noite em Londres da festa beneficente da organização WellChild, que apoia crianças com deficiência.

Padrinho desta organização há 17 anos, ele fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina de 6 anos.

Na terça-feira, Harry irá a Nottingham (norte da Inglaterra), onde visitará um estúdio de gravação para jovens e anunciará "uma doação substancial" a outra associação, a Children in Need (Crianças Necessitadas), que combate a violência infantil.