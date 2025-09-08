Príncipe Harry verá rei Charles III em sua viagem desta semana a Londres?

O príncipe Harry retorna, nesta segunda-feira (8), a Londres em ocasião de uma festa beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana irá se reunir com seu pai, o rei Charles III, para tentar reconciliar-se após anos de tensões.

Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024, quando Harry, que mora nos Estados Unidos, tomou um avião após saber que o rei, de 76 anos, sofria de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O encontro na residência do rei, Clarence House, em Londres, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para sua casa na Califórnia após passar uma noite em um hotel.