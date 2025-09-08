Príncipe Harry visitará seu pai Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

Desde então, voltou três vezes a Londres, mas em nenhuma dessas viagens se reuniu com a família real, com quem rompeu em 2020, acumulando ressentimentos.

"Gostaria muito de me reconciliar com minha família", disse esperançosamente em maio à BBC. "Não sei quanto tempo meu pai ainda tem", acrescentou o irmão mais novo do príncipe William, herdeiro do trono.

Em 9 de julho, um encontro em Londres entre o responsável pela comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova encarregada de relações públicas de Harry, Meredith Maines, reacendeu as especulações. O The Mail on Sunday publicou uma foto da reunião.

- "Reconciliação possível" -

Segundo o The Mirror, o rei e seu filho podem se encontrar esta semana. "Uma reconciliação é possível", opinou o historiador e comentarista da realeza, Ed Owens. "Para sua reputação, após sua morte, uma reconciliação com o filho seria vista como algo muito positivo", acrescentou à AFP.

O príncipe, de 40 anos, comparecerá na noite desta segunda-feira, em Londres, à gala beneficente da WellChild, que apoia crianças com deficiência. Padrinho da organização há 17 anos, fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina.