Punido na Leagues Cup, Suárez é suspenso por mais 3 jogos na MLS

O atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso nesta segunda-feira (8) por três jogos na MLS, uma punição que se soma à de seis jogos na Leagues Cup, cuja final foi marcada por uma confusão entre jogadores do Inter Miami e Seattle Sounders.

Após a partida, disputada no dia 31 de agosto, Suárez, do Inter, cuspiu em um membro da comissão técnica do Seattle, que venceu por 3 a 0.

O uruguaio de 38 anos "cumprirá suspensão em 13 de setembro (quando o Inter jogará contra o Charlotte FC), 16 de setembro (contra o Seattle Sounders) e 20 de setembro (contra o DC United)", diz um comunicado da liga norte-americana.