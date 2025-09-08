Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

"Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda", acrescentou o grupo.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa.

O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right".

Davies era o único membro fundador do Supertramp que permanecia na banda desde a saída de Hodgson em 1983. Em tese, ele não tinha o direito de interpretar as canções deste último no palco, como o sucesso "The Logical Song".

Em 2015, o cantor anunciou que sofria de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula óssea, e iniciou um "tratamento agressivo" que obrigou o Supertramp a cancelar uma turnê europeia.

A luta contra a doença nunca parou e o grupo não voltou a subir nos palcos.