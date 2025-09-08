Rússia tem três vezes mais recursos na frente de batalha, afirma o Exército ucraniano

A Rússia tem pelo menos "três vezes mais" forças e recursos que a Ucrânia na frente de batalha, afirmou nesta segunda-feira (8) o comandante chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski.

"Atualmente, o inimigo tem três vezes mais forças e recursos. E, nos setores principais da frente de batalha, até quatro ou seis vezes" mais, afirmou Sirski em um comunicado publicado no Facebook, no qual apresenta um balanço do mês de agosto.

O comandante ucraniano também indicou que a Rússia utiliza uma tática "com pequenos grupos de infantaria que tentam infiltrar-se nos vilarejos, aproveitando o espaço entre as posições e evitando o combate direto".