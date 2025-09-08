SpaceX adquire frequências por US$ 17 bilhões para reforçar Starlink

A empresa espacial SpaceX, propriedade de Elon Musk, comprou frequências da operadora americana de telecomunicações EchoStar, no valor de 17 bilhões de dólares (cerca de 91,7 bilhões de reais), como parte de seu plano para reforçar as operações de sua rede Starlink, anunciaram ambos os grupos nesta segunda-feira (8) em um comunicado.

Com esta operação, a SpaceX quer desenvolver o serviço chamado "Direct to cell", que permite o acesso direto de um smartphone a determinados satélites de sua constelação Starlink, sem a necessidade de um terminal adicional específico.

A SpaceX lançou seus primeiros satélites capazes de garantir comunicações diretamente em smartphones compatíveis no início de 2024. Atualmente, conta com 600 em relação aos 8 mil satélites que a empresa tem em órbita.