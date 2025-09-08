Suprema Corte dos EUA volta a autorizar operações migratórias em Los Angeles

A intensificação das operações nestes locais onde latino-americanos trabalham gera polêmica desde o início de junho em Los Angeles, e provocou manifestações violentas e o envio da Guarda Nacional por Donald Trump. A medida foi criticada pelo governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom.

Os tribunais de primeira instância e depois as cortes de apelação consideraram essas detenções contrárias à Quarta Emenda da Constituição americana, que protege as pessoas contra prisões, buscas ou revistas arbitrárias, exigindo como mínimo "uma suspeita razoável".

Mas, nesta segunda-feira, a Suprema Corte (com nove juízes no total) suspendeu essa proibição, contrariando os três progressistas, até que o tribunal de apelações decida sobre o mérito ou até que ela mesma intervenha.

O Supremo não justificou sua decisão, mas um dos conservadores, Brett Kavanaugh, afirmou, ao apoiá-la, que "a imigração ilegal é especialmente acentuada na região de Los Angeles", com uma proporção de imigrantes irregulares estimada em 10% da população.

Em nome dos três progressistas, a juíza Sonia Sotomayor, a primeira latina nomeada para a Suprema Corte, manifestou sua oposição. "Não deveríamos ter que viver em um país onde o governo pode prender qualquer pessoa que pareça latina, fale espanhol e aparente ocupar um emprego de baixa remuneração", escreveu, criticando os conservadores por criar, com sua decisão, "um status de cidadão de segunda classe".

A imigração, mesmo que irregular, fornece mão de obra essencial ao setor agrícola dos EUA: 42% dos trabalhadores agrícolas não têm autorização para trabalhar no país, segundo um estudo do Departamento da Agricultura de 2022.