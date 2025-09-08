Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

"Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante!", publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

"Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!", escreveu o presidente, em uma aparente alusão às inclinações políticas democratas de Hanks.

O ator devia receber o prestigioso Prêmio Sylvanus Thayer, da Associação de Graduados de West Point (WPAOG), a academia militar mais antiga dos Estados Unidos, em uma cerimônia prevista para 25 de setembro.

Segundo o jornal The Washington Post, um e-mail da associação de ex-alunos anunciando a mudança não especificou se Hanks receberia o prêmio mesmo sem a cerimônia.

O prêmio Thayer é concedido a "um cidadão de destaque dos Estados Unidos, cujo serviço e feitos em áreas de interesse nacional exemplificam sua devoção pessoal aos ideais expressos no lema de West Point: 'Dever, Honra, Pátria'", declarou a WPAOG ao anunciar Hanks como o contemplado em 2025.

"Grande parte da carreira de cinco décadas de Hanks reflete seu apoio aos veteranos, às forças armadas e ao programa espacial americano", acrescentou a associação.