Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira (8) a violência doméstica como um delito "menos grave", ao se referir à criminalidade, durante um discurso sobre liberdade religiosa.

O presidente dos Estados Unidos, que afirma ter restabelecido a ordem na cidade de Washington, criticou seus opositores por inflar os números da criminalidade visando manchar seu desempenho.

"Coisas muito menos graves, coisas que acontecem no lar, eles chamam de crimes", disse Trump.