Tunísia é a segunda seleção africana classificada para a Copa de 2026

A Tunísia venceu Guiné Equatorial por 1 a 0 nesta segunda-feira (8), em Malabo, e se tornou a segunda seleção africana classificada para a Copa do Mundo de 2026.

Os tunisianos, que não podem mais ser alcançados no topo do Grupo H das Eliminatórias, venceram fora de casa graças a um gol nos acréscimos de Mohamed Ali ben Romdhane (90'+4).

Com o resultado, a Tunísia se junta ao Marrocos, primeiro país do continente a garantir vaga no Mundial do ano que vem, depois de golear o Níger por 5 a 0 na última sexta-feira.