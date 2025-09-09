Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

O presidente russo, Vladimir Putin, "intensifica seus ataques contra a Ucrânia, por isso precisamos ir além e agir com mais rapidez para fornecer rapidamente equipamentos militares essenciais aos combatentes ucranianos", acrescentou o ministro britânico, que presidiu esta reunião híbrida de cerca de 50 países, com líderes presentes presencialmente e virtualmente.

Além de Boris Pistorius, seu homólogo ucraniano, Denys Chmyhal, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também participaram da reunião.

Em janeiro, o governo britânico anunciou que uma coalizão internacional, coliderada pelo Reino Unido e pela Letônia, enviaria 30.000 drones para Kiev por meio do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU).

Este fundo, administrado pelo Reino Unido e financiado por aliados e parceiros da Ucrânia, é usado para comprar equipamentos militares prioritários, incluindo sistemas de defesa aérea.

John Healey anunciou que o fundo já havia arrecadado mais de 2 bilhões de libras (cerca de US$ 2,7 bilhões ou R$ 14,6 bilhões).

"Este financiamento de 2 bilhões de libras do Fundo Internacional para a Ucrânia é um símbolo de unidade, com onze países trabalhando ao lado do Reino Unido para garantir que a Ucrânia receba a assistência urgente de que necessita", acrescentou Healey.