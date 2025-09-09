Anglo American e Teck anunciam fusão para criar nova gigante do cobre

A gigante britânica da mineração Anglo American e a canadense Teck Resources anunciaram, nesta terça-feira (9), um acordo de fusão que criará a Anglo Teck, gigante no setor de cobre e outros minerais essenciais, avaliada em mais de 50 bilhões de dólares (R$ 271 bilhões).

A transação, a maior fusão no setor em anos, reúne duas empresas que recentemente rejeitaram tentativas de aquisição por seus concorrentes.

O novo grupo "será um dos maiores produtores de cobre do mundo", enfatizaram as empresas em um comunicado. Elas esperam concluir a transação dentro de 12 a 18 meses, dependendo dos obstáculos regulatórios.