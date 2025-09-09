Antes de Bolsonaro, quatro ex-presidentes enfrentaram a Justiça

O Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para dar seu veredicto esta semana no julgamento de Jair Bolsonaro, o primeiro ex-presidente a ser processado por tentativa de golpe de Estado desde o fim da Ditadura Militar (1964-1985).

No entanto, quatro dos sete ocupantes do Palácio do Planalto antes do político de extrema direita (2019-2022) foram em algum momento condenados, presos ou destituídos, a maioria por corrupção.

Enquanto aguarda a sentença, Bolsonaro se encontra em prisão domiciliar preventiva desde agosto.