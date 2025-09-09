Apagão em Berlim por incêndio que pode ter tido motivos 'políticos', segundo a polícia

Dezenas de milhares de residências em Berlim ficaram sem eletricidade nesta terça-feira (9) devido ao incêndio de dois postes da rede de distribuição, declarou a polícia à AFP, que suspeita de um ato criminoso e não descarta uma "motivação política".

O incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira no bairro de Johannisthal, no sudeste da capital, informou uma porta-voz da polícia berlinense.

Os bombeiros levaram uma hora para extinguir o fogo nos dois postes da rede de distribuição elétrica.