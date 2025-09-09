Apple apresenta iPhone 17 Air em meio à corrida pela IA

Nesse contexto, a empresa de tecnologia aposta em um produto que espera impulsionar um grande ciclo de compras de iPhone e reverter a tendência dos clientes de conservar seus dispositivos por mais tempo antes de trocá-los.

Para revitalizar sua marca, a Apple apresentou o iPhone 17 Air, descrito pelo CEO Tim Cook como "uma revolução total".

Com apenas 5,6 mm de espessura, o dispositivo de 999 dólares (5.450 reais) incorpora o novo processador A19 Pro da Apple - o mais potente para iPhone até hoje - e promete uma bateria que dura o dia inteiro. Além disso, esta nova linha abandona os cartões SIM físicos em favor de suas versões virtuais eSIM.

O Air se junta à linha padrão da Apple, que inclui o iPhone Pro 17 premium, o modelo mais caro e de maior desempenho.

Embora todos os novos dispositivos incorporem tecnologia de IA generativa, a Apple não fez nenhum anúncio importante sobre a expansão de suas capacidades de IA além das atualizações das funções existentes em seu "Apple Intelligence".

As investidas da companhia em matéria de IA tiveram dificuldades para se consolidar desde o lançamento do "Apple Intelligence" no final de 2024.