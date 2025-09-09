Ataque rebelde na RD Congo deixa ao menos 71 mortos

Pelo menos 71 pessoas morreram em um ataque noturno atribuído a um grupo rebelde no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram, nesta terça-feira (9), fontes locais e de segurança.

Os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que juraram lealdade ao grupo Estado Islâmico, mataram, segundo um levantamento da AFP, mais de 150 civis desde julho nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, situadas respectivamente no leste e no nordeste da RDC, após vários meses de relativa calma.

O grupo armado realizou um novo ataque na aldeia de Ntoyo, no setor de Bapere em Kivu do Norte, enquanto os habitantes assistiam a um funeral, informaram as fontes à AFP na terça-feira.