Ataque russo deixa pelo menos 21 mortos no leste da Ucrânia

Pelo menos 21 pessoas que aguardavam para receber o pagamento de suas aposentadorias morreram nesta terça-feira (9) em um ataque russo contra uma localidade no leste da Ucrânia, denunciou o presidente Volodimir Zelensky.

"Um ataque aéreo russo brutalmente selvagem com uma bomba aérea sobre o povoado rural de Yarova, na região de Donetsk, matou mais de 20 civis", escreveu Zelensky nas redes sociais.

O bombardeio ocorreu no momento em que os moradores recebiam os pagamentos de suas aposentadorias, acrescentou o chefe de Estado, que instou a comunidade internacional a tomar "medidas fortes" contra a Rússia.