Barcelona adia retorno ao Camp Nou mais uma vez e receberá Valencia em estádio para 6 mil pessoas

O Barcelona jogará no pequeno estádio Johan Cruyff, com capacidade para 6 mil pessoas, o duelo contra o Valencia, no próximo fim de semana, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, devido um atraso na liberação do Camp Nou, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (9).

"O clube está trabalhando intensamente para obter as permissões administrativas necessárias para a abertura do Spotify Camp Nou nas próximas rodadas. Por esse motivo, o jogo será disputado no Estadi Johan Cruyff", explicou o Barça em nota.

"O clube informará em breve todos os detalhes relativos à organização do jogo e distribuição de ingressos", acrescentou a diretoria 'blaugrana' sobre a mudança temporária para o estádio onde o time feminino manda seus jogos.