Cabo Verde vence Camarões e dá grande passo rumo à sua primeira Copa do Mundo

Egito e África do Sul tinham a chance de confirmar sua classificação nesta terça, mas os 'Faraós' não conseguiram aumentar a vantagem sobre seus concorrentes diretos ao empatarem com Burkina Faso (0 a 0), enquanto os 'Bafana Bafana' ficaram no 1 a 1 com a Nigéria.

A África do Sul permanece isolada na liderança, com três pontos a mais que o Benin (que goleou Lesoto por 4 a 0) e seis pontos à frente de Nigéria e Ruanda.

Enquanto isso, a seleção do astro Mohamed Salah está cinco pontos à frente de Burkina Faso, e um empate poderá ser suficiente para que garanta vaga em sua quarta Copa do Mundo, depois das edições de 1934, 1990 e 2018.

- Senegal vence de virada -

Após sofrer em uma partida na qual perdia por 2 a 0 até os 40 minutos, o Senegal ficou mais perto da vaga direta na Copa de 2026 ao derrotar a República Democrática do Congo de virada por 3 a 2, graças a um gol na reta final de Pape Matar Sarr.

Essa vitória, no Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Kinshasa, coloca os Leões de Teranga na liderança de seu grupo, dois pontos à frente da própria República Democrática do Congo e seis à frente do Sudão, que foi derrotado por Togo (1 a 0).