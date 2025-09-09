Casa Branca aceitaria análise grafotécnica de suposta carta de Trump a Epstein

A publicação no início desta semana de vários documentos que colocam o presidente americano em contradição, entre eles particularmente uma carta cuja existência havia sido revelada em julho pelo Wall Street Journal, sacudiu Washington.

"O presidente tem uma das assinaturas mais conhecidas do mundo, e tem sido assim há muitos anos", argumentou a porta-voz da Casa Branca, diante da divulgação da carta pela oposição democrata no Congresso.

"O presidente não escreveu essa carta. Não assinou essa carta", repetiu Leavitt em duas ocasiões.

"Por isso sua equipe jurídica processou o Wall Street Journal e continuará fazendo isso."

Donald Trump "mantém essa posição, e será defendida na Justiça por seus advogados", acrescentou.

"O presidente acredita em um desfecho favorável neste assunto", disse.