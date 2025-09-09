Catar diz que ataques israelenses atingiram residências de autoridades do Hamas

O Catar condenou, nesta terça-feira (9), o que descreveu como um bombardeio israelense "covarde" contra edifícios residenciais onde vivem membros do braço político do movimento islamista palestino Hamas.
"O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, na rede social X.
