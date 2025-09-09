Chefe da ONU condena ataque de Israel ao Qatar: 'Violação da soberania'

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque de Israel ao Qatar hoje, ao qualificá-lo de uma "violação flagrante" da soberania deste emirado.
"Acabamos de tomar conhecimento dos ataques de Israel no Qatar, um país que tem desempenhado um papel muito positivo na busca de um cessar-fogo e na libertação de todos os reféns. Condeno esta violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Qatar", disse Guterres à imprensa.
Israel lançou hoje ataques aéreos contra líderes do movimento palestino Hamas no Qatar, informaram as forças armadas israelenses e o governo qatari. "As partes devem trabalhar todas para obter um cessar-fogo permanente, não para destruir", acrescentou Guterres.
Príncipe-herdeiro saudita diz que ataque é 'ato crimininoso'
O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, condenou o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, que qualificou de "ato criminoso" em um telefonema com o emir qatari, xeque Tamim bin Hamad Al Thani.
"Sua Alteza Real o príncipe-herdeiro reafirmou a plena solidariedade do Reino com (...) o Qatar e sua condenação do ataque israelense contra o Estado do Qatar, que constitui um ato criminoso e uma violação flagrante das leis e normas internacionais", indicou um comunicado publicado pela Agência de Imprensa Saudita.
EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque
Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca hoje.
"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.
O Qatar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.
