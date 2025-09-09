Chefe da ONU condena ataque de Israel ao Qatar: 'Violação da soberania'

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque de Israel ao Qatar hoje, ao qualificá-lo de uma "violação flagrante" da soberania deste emirado.

"Acabamos de tomar conhecimento dos ataques de Israel no Qatar, um país que tem desempenhado um papel muito positivo na busca de um cessar-fogo e na libertação de todos os reféns. Condeno esta violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Qatar", disse Guterres à imprensa.

Israel lançou hoje ataques aéreos contra líderes do movimento palestino Hamas no Qatar, informaram as forças armadas israelenses e o governo qatari. "As partes devem trabalhar todas para obter um cessar-fogo permanente, não para destruir", acrescentou Guterres.