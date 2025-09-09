Com 5 gols de Haaland, Noruega massacra Moldávia (11-1) e lidera Grupo I das Eliminatórias

A Noruega do astro Erling Haaland, que marcou cinco gols, atropelou a Moldávia com um placar surreal de 11 a 1 nesta terça-feira (9), em Oslo, em sua quinta partida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Após já terem goleado os moldavos por 5 a 0 em Chisinau, em março, os noruegueses foram ainda mais implacáveis em casa, impulsionados por cinco gols de seu artilheiro Haaland e quatro do meia-atacante Thelo Aasgaard, de 23 anos, que joga no escocês Rangers.

Felix Horn Myhre e Martin Odegaard foram os outros dois noruegueses a marcar, enquanto o único tento da Moldávia foi marcado pelo... norueguês Leo Ostigard, em um gol contra.