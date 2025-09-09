Dirigente do Hamas diz a Al Jazeera que houve mortos no ataque de Israel no Catar, mas que líderes sobreviveram
Uma autoridade do Hamas disse à Al Jazeera, emissora do Catar, que o filho de seu principal negociador estava entre as várias pessoas mortas nos ataques israelenses em Doha nesta terça-feira (9), mas que os líderes de alto escalão sobreviveram.
"A liderança do Hamas sobreviveu à tentativa covarde de assassinato", disse o funcionário do Hamas, Suhail al-Hindi, à emissora, acrescentando que o filho e o assessor do negociador Khalil al-Hayya estavam entre os mortos.
