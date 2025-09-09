Equador captura 26 guerrilheiros e apreende valor recorde em bens durante megaoperação

"Hoje demos o maior golpe às economias criminosas na história do Equador: mais de US$ 300 milhões em bens apreendidos dos Comandos da Fronteira", comemorou o presidente equatoriano na rede social X.

A cifra é a soma do valor de mais de uma centena de propriedades confiscadas, explicou a polícia em um comunicado.

O ministro do Interior, John Reimberg, disse à imprensa que 26 pessoas foram capturadas durante 68 incursões em nove províncias, incluindo duas regiões amazônicas fronteiriças com a Colômbia e o Peru, duas que têm saída para o Oceano Pacífico e em Pichincha, que abriga a capital Quito.

Além disso, foram interditadas cinco empresas através das quais "mais de 70 milhões de dólares [R$ 382 milhões] foram lavados", acrescentou Reimberg.

Cerca de 600 oficiais participaram da operação. Em vídeos divulgados pela polícia, é possível ver dezenas de agentes das forças especiais, com o rosto coberto e armas automáticas, escoltando suspeitos algemados em residências luxuosas.

A organização é liderada por Roberto Álvarez, conhecido como Gerente, "membro ativo e suposto líder" do grupo guerrilheiro, afirmou Reimberg no X.