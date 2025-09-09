Espanha proíbe a entrada de dois ministros israelenses de extrema direita

Ministros de extrema direita do governo israelense de Benjamin Netanyahu não poderão entrar na Espanha, anunciou nesta terça-feira (9) seu chanceler, um dia após Israel impor a mesma medida a duas ministras espanholas.

Os ministros israelenses Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) e Bezalel Smotrich (Finanças) foram incluídos "na lista oficial de pessoas sancionadas" e "não poderão acessar o território espanhol", anunciou José Manuel Albares em coletiva de imprensa.

"É uma lista aberta", acrescentou Albares, sem descartar a inclusão de mais pessoas que, segundo Madri, dificultam a paz e lembrando que já inclui "13 colonos violentos".