EUA apresenta novo plano de saúde para combate de doenças crônicas

Muitas dessas posturas estão muito fora da medicina convencional, especialmente no que se refere às vacinas.

Outras ideias chamativas incluem uma campanha educacional sobre fertilidade do MAHA ?que reflete as preocupações da direita com a diminuição das taxas de natalidade? e um chamado para investigar a "radiação eletromagnética", aparentemente uma referência ao uso de telefones celulares, embora sem mais detalhes.

Um primeiro relatório foi amplamente ridicularizado depois que se descobriu que continha inúmeras referências fabricadas, aparentemente por causa do uso de ferramentas de IA.

O novo documento evita esse problema ao omitir completamente as referências, mas os críticos disseram que, em grande parte, é escasso em detalhes, mesmo em áreas que contam com amplo consenso, como a do vício dos americanos em comida industrializada.

Sobre o uso de pesticidas, o relatório, por um lado, menciona o possível uso de "tecnologia de precisão" para "diminuir os volumes de pesticidas", enquanto em outras passagens pede desregulamentação para ajudar a levar mais rapidamente ao mercado "produtos químicos e biológicos para proteger contra ervas daninhas, pragas e doenças".

ia/des/jz/mel/lm/am