Assine UOL
Notícias

EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira (9).

"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.

O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.

dk/md/mr/nn/yr/mvv

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.