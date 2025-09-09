Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira (9), após jornalistas da AFP em Doha relatarem explosões e nuvens de fumaça na capital do Catar, onde o movimento islamista palestino tem seu escritório político.
"O [Exército israelense] e a [agência de segurança israelense] realizaram um bombardeio direcionado a líderes de alo escalão da organização terrorista Hamas", afirmarma as Forças Armadas, sem especificar onde o ataque ocorreu.
Segundo a rede catari Al Jazeera, que citou uma autoridade do Hamas, o bombardeio atingiu negociadores do movimento islamista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas naquela cidade.
