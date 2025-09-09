Fenerbahçe anuncia Domenico Tedesco como novo técnico

O ítalo-alemão Domenico Tedesco, demitido da seleção da Bélgica em janeiro, é o novo técnico do Fenerbahçe, anunciou o clube turco nesta terça-feira (9).

Tedesco chega para substituir o português José Mourinho, que deixou a equipe no final de agosto, após a eliminação no play-off da Liga dos Campeões.

Fora da Champions, o Fenerbahçe está classificado para a Liga Europa e tem como grande objetivo voltar a conquistar o Campeonato Turco, que não vem desde 2014.