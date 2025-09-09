Flotilha com ajuda para Gaza denuncia que foi vítima de ataque com drone perto da Tunísia

A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza denunciou, nesta terça-feira (9), que uma de suas embarcações foi atacada por um drone perto da Tunísia, mas seus organizadores destacaram que estão "determinados" a prosseguir e "romper o bloqueio" israelense contra o território palestino.

Mais de mil pessoas receberam a flotilha no domingo no país do norte da África, um grupo de quase 20 embarcações que zarpou no início do mês de Barcelona com destino ao território palestino cercado.

A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades, como o brasileiro Thiago Ávila. O objetivo é "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo os organizadores.