França investiga presença de cabeças de porco diante de mesquitas

As autoridades francesas abriram uma investigação depois que cabeças de porco foram encontradas diante de seis mesquitas da região de Paris e denunciaram um ato antimuçulmano "abjeto".

Com entre cinco e seis milhões de fiéis, a França possui a maior comunidade muçulmana da Europa, assim como a principal comunidade judaica do continente.

Segundo a Agência de Direitos Fundamentais da UE, vários países relataram um aumento do "ódio contra os muçulmanos" e do antissemitismo desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.