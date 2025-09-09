França sofre, mas vence Islândia de virada (2-1) nas Eliminatórias

Seu pênalti pouco antes do intervalo impediu que sua equipe voltasse aos vestiários, perdendo por 1 a 0, após um gol de Andri Gudjonhsen (22'), que aproveitou um passe errado de Michael Olise.

Mbappé se torna o segundo maior artilheiro da história dos 'Bleus'. Ele superou Thierry Henry (51), a quem havia alcançado no jogo contra a Ucrânia (2 a 0) na sexta-feira, em que teve uma atuação muito mais convincente.

Kylian Mbappé tem apenas Olivier Giroud (57 gols) à sua frente, mas o recorde já está próximo.

O jogador do Real Madrid (que já vestiu a camisa da França em 92 jogos, marcando 52 gols) converteu o pênalti sofrido por Marcus Thuram após uma falta cometida por Mikael Anderson.

Ele recebeu aplausos e seu nome foi gritado em seu antigo estádio, o Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain.

Foi o 11º pênalti convertido pelo atacante em jogos da seleção francesa (com duas penalidades desperdiçadas). Ele marcou o primeiro gol de pênalti de sua carreira internacional justamente contra a Islândia, no dia 11 de outubro de 2018 (empate em 2 a 2), em um amistoso no Stade Roudourou, em Guingamp.