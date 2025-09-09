Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026

Além do bom resultado, desta vez eles conseguiram elevar seu nível de jogo como ainda não havia sido feito sob o comando do técnico Thomas Tuchel, que assumiu o cargo em janeiro.

"Jogamos com muita intensidade, trabalhamos duro, foi trabalho de equipe em sua forma mais pura. Mostramos nossa qualidade, impedimos a Sérvia de chutar a gol, não demos chances a eles, e para conseguir isso é preciso trabalhar duro", declarou Tuchel em entrevista à ITV1.

No jogo desta terça-feira, o astro Harry Kane abriu o placar aos 33 minutos, marcando seu 74º gol em 109 partidas pela seleção inglesa.

Noni Madueke (35') e Ezri Konsa (52') encaminharam a vitória para os 'Three Lions'.

Marc Guéhi aumentou na reta final (75'), após a expulsão do capitão sérvio Nikola Milenkovic, e depois Marcus Rashford fechou o placar de pênalti logo antes dos acréscimos (90').

No total, 16 seleções da Europa têm vaga garantida na Copa do Mundo, que pela primeira vez na história contará com 48 participantes.