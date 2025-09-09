Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu que a operação foi "completamente independente", sem o envolvimento de outros países.

"A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação completamente independente de Israel", afirmou um comunicado de seu gabinete.

"Israel iniciou, Israel executou e Israel tem total responsabilidade", acrescentou.

Um jornalista da AFP no Catar constatou um bombardeio em um complexo usado pelo Hamas. Segundo o governo catari, o ataque teve como alvo as residências de líderes do Hamas em Doha, chamando-o de "covarde".

De acordo com um dirigente do Hamas em Gaza, que não quis ser identificado, a operação teve como alvo a delegação do movimento islamista que discute "a proposta do presidente [americano] Donald Trump de cessar-fogo na Faixa de Gaza".

- Condenação do Irã e da Jordânia -

O Irã, um importante aliado do Hamas, classificou o ataque como uma "grave violação de todas as normas e regulamentos internacionais". A Jordânia e os Emirados Árabes Unidos também o condenaram. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, trata-se de "uma extensão da brutal agressão israelense que ameaça a segurança e a estabilidade da região".