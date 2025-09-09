Justiça tailandesa ordena que ex-premiê Thaksin cumpra um ano de prisão

Thaksin foi condenado a oito anos de prisão por corrupção e abuso de poder após retornar de seu exílio em agosto de 2023.

Dos oito anos de pena, ele passou apenas seis meses detido em um hospital. Ele foi beneficiado por um indulto real que reduziu sua pena a um ano de prisão e foi libertado em fevereiro de 2024 devido à idade.

O político é parte de um clã que define os rumos da política tailandesa, embora sua influência esteja em declínio após a destituição de sua filha, Paetongtarn Shinawatra, como primeira-ministra em agosto.

"Enviá-lo para o hospital não foi correto, o acusado sabe que sua doença não era uma questão urgente e permanecer no hospital não pode ser considerado como uma pena de prisão", declarou um juiz ao ler a sentença.

O tribunal emitiu "uma ordem de prisão" e disse que os funcionários penitenciários de Bangkok seriam responsáveis por seu "traslado".

"Ele entrou na prisão", declarou minutos depois um funcionário do departamento penitenciário que pediu anonimato.