Kicillof, o governador de centro-esquerda que desafia Milei na Argentina

Kicillof, um economista de 53 anos, casado e pai de dois filhos, sobreviveu a este naufrágio. Desde 2019, ele governa a província de Buenos Aires, considerada um reduto de sua força política com 40% do eleitorado nacional e que aporta mais de 30% ao PIB da Argentina.

Ele começou sua atividade política como líder estudantil na Universidade de Buenos Aires (UBA) e saltou para a vida pública como ministro da Economia entre 2013 e 2015 no trecho final do governo da ex-presidente peronista Cristina Kirchner (2007-2015), sua madrinha política.

Ele impulsionou a nacionalização da petroleira YPF e depois, já como ministro, negociou com credores aos quais chamava de "fundos abutres", e manteve subsídios à energia e a programas como os "preços cuidados", que estabeleciam uma cesta de produtos com valores acessíveis para aliviar a inflação.

Algumas de suas políticas foram mantidas com idas e vindas em sucessivos governos, mas quando Milei chegou ao poder, há mais de um ano e meio, eliminou os subsídios à energia e aos preços cuidados, e tornou Kicillof um dos alvos prediletos de seus discursos, nos quais costuma chamá-lo de "burro" e "anão soviético".

- Chimarrão na mão -

O analista político Raúl Timerman considerou que Milei, ao enfrentar Kicillof, transformou as eleições legislativas provinciais de domingo em um termômetro da popularidade de seu governo.