Mais de 20 mortos em bombardeio russo no leste da Ucrânia, anuncia Zelensky

Mais de 20 pessoas morreram em um ataque russo contra uma localidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira o presidente Volodimir Zelensky.

"Um ataque russo selvagem com uma bomba aérea sobre a localidade de Yarova, na região de Donetsk, matou mais de 20 civis", denunciou Zelensky em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de um vídeo que mostrava corpos no chão.

© Agence France-Presse

