Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

As manifestações começaram na segunda-feira para protestar contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e para denunciar a corrupção.

Pelo menos 19 pessoas morreram, e segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munições reais contra os manifestantes.

As autoridades suspenderam posteriormente o bloqueio, que afetava, entre outros, Facebook, YouTube, X e LinkedIn, acusados de não se registrarem junto às autoridades no período estabelecido.

Nesta terça-feira, apesar do toque de recolher, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram durante todo o dia edifícios públicos e residências de líderes políticos.

Alguns conseguiram se apoderar das armas de fogo dos policiais encarregados de proteger o complexo governamental de Singha Durbar, constatou um jornalista da AFP.

A residência do primeiro-ministro Sharma Oli, de 73 anos, também foi incendiada, segundo um fotógrafo da AFP.