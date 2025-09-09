Milei diz que seu programa econômico não mudará após derrota eleitoral

Nesse contexto, Milei reafirmou na rede X: "Tal como assinalei no domingo, não nos moveremos nem um milímetro do programa econômico".

O presidente destacou o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e citou uma mensagem desse organismo na qual afirma que trabalha "estreitamente com as autoridades argentinas enquanto implementam seu programa para consolidar a estabilidade e melhorar as perspectivas de crescimento do país".

A porta-voz do FMI, Julie Kozack, respaldou o compromisso com a sustentabilidade cambial e monetária, o "âncora fiscal" e a agenda de desregulamentação.

Milei enumerou os pilares de seu plano: equilíbrio fiscal ? que permitiu um superávit nas contas públicas em 2024 pela primeira vez desde 2010 ?, restrição na emissão monetária e respeito às bandas cambiais pactadas com o FMI.

O sistema de bandas, acordado com o FMI em um programa de 20 bilhões de dólares em abril ? dos quais 14 bilhões já desembolsados ?, impede o governo de intervir no mercado cambial salvo se o dólar sair da faixa de 975 a 1.470 pesos (3,74 a 5,64 reais), que varia com microdesvalorizações mensais de 1%.

O governo enfrenta as repercussões econômicas de sua derrota. Na segunda-feira, algumas ações argentinas em Wall Street tiveram quedas de 15%, enquanto a Bolsa de Buenos Aires fechou com um recuo de 13%.