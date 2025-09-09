Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados em julgamento por trama golpista

Um a zero a favor da condenação. O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a votar, nesta terça-feira (9), o veredicto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um processo histórico que o presidente americano, Donald Trump, busca influenciar com sanções contra o país.

Bolsonaro, de 70 anos, enfrenta uma pena de mais de 40 anos de prisão sob a acusação de conspiração para se manter no poder após sua derrota nas eleições de 2022 para o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Em audiências públicas transmitidas ao vivo, os cinco ministros do STF devem votar até sexta-feira (12) para decidir o futuro do ex-presidente e de outros sete corréus, incluindo vários ex-ministros e oficiais militares de alta patente.