Mulher nos EUA é acusada de registrar sua cadela para votar

Yourex, de 62 anos e residente de Costa Mesa, próximo a Los Angeles, denunciou a si própria sobre a suposta fraude eleitoral no ano passado.

O promotor distrital investigou o caso e Yourex foi acusada de perjúrio, de buscar ou oferecer um documento falso ou adulterado, de dois atos de votação sem autorização e de registrar uma pessoa inexistente para votar.

Após uma breve apresentação no tribunal na terça-feira, o advogado de Yourex disse aos jornalistas que sua cliente tentava demonstrar o que considerava uma falha no sistema eleitoral americano.

"Laura Yourex lamenta sinceramente sua tentativa desajeitada de expor irregularidades em nosso sistema de votação, ao tentar provar com uma demonstração que até mesmo um cão pode ser registrado para votar", disse Jaime Coulter à imprensa.

"A senhora Yourex não evitou assumir sua responsabilidade pessoal, sendo que ela mesma informou o caso ao registro eleitoral do condado de Orange, com a intenção de que fosse investigado e, em última análise, que nosso sistema eleitoral fosse melhorado".

De acordo com a lei eleitoral da Califórnia, os cidadãos podem se registrar para votar ao apresentar uma declaração juramentada, assinada sob pena de perjúrio, com seus dados pessoais e sua preferência partidária.