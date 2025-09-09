Na Amazônia, Lula e Petro rechaçam 'ameaças' à soberania latino-americana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, rejeitaram nesta terça-feira (9) "ameaças" à soberania latino-americana ao lançar um organismo de combate ao crime na Amazônia, enquanto os Estados Unidos posicionam um contingente militar perto da Venezuela.

O governo de Donald Trump posicionou navios de guerra com 4 mil tropas no mar do Caribe e, no fim de semana, enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico como parte de uma operação antinarcóticos.

"Não precisamos de intervenções estrangeiras. Nem de ameaça da nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções", disse Lula na cidade brasileira de Manaus (norte) durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI).