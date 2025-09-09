Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar 'imediatamente' se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

A guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o movimento islamista palestino Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (9).

"Israel aceitou os princípios, a proposta apresentada pelo presidente Trump para colocar fim à guerra, começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns", declarou Netanyahu em um ato celebrado na embaixada americana em Jerusalém.

"Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente", acrescentou.