Partido que governa o Japão nomeará novo líder e futuro premiê em 4/10

O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, atualmente no governo, nomeará em 4 de outubro seu novo líder, que previsivelmente assumirá o cargo de primeiro-ministro, depois que Shigeru Ishiba anunciou sua renúncia no domingo.

A legenda conservadora anunciou que, em 22 de setembro, serão convocadas eleições dentro do PLD e que "a contagem de votos acontecerá em 4 de outubro".

Na data, o novo presidente do PLD será nomeado e deve assumir o cargo de primeiro-ministro, já que o partido é a força política mais importante no Parlamento.