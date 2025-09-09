Petróleo sobe após ataques israelenses no Catar

Israel anunciou que atacou hoje membros do movimento islamista palestino Hamas em Doha, a primeira ação deste tipo no Catar, um país mediador nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Várias explosões foram ouvidas na capital catariana e a fumaça emergiu de um bairro, segundo jornalistas da AFP no local.

"Os ataques no Catar geram temores de uma expansão do conflito no Oriente Médio", embora "provavelmente seja cedo demais para dizer se isso será assim", observou Ghali.

O Catar não é um dos principais atores no mundo do petróleo, mas está geograficamente perto de produtores importantes como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.

O petróleo já avançava ligeiramente durante a sessão, especialmente pela expectativa de novas sanções americanas contra a Rússia.

"As perspectivas em torno da oferta" continuam pesando sobre os preços, comentou Daniel Ghali.