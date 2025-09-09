Primeiro de cinco ministros, Moraes vota a favor de condenar Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) a favor da condenação de Jair Bolsonaro (PL) por trama golpista, na primeira das cinco votações que decidirão o destino do ex-presidente.

Bolsonaro e os outros sete réus "praticaram todas as infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República", disse Moraes ao votar.

O ex-presidente, que pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão, é acusado de ter conspirado para tentar se manter no poder após sua derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).