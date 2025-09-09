Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos

O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) sua renúncia, depois que a repressão aos protestos de segunda-feira - contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção - deixou pelo menos 19 mortos.

"Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (...) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.

pm/pjm/an/avl/fp