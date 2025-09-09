Príncipe-herdeiro saudita qualifica ataque israelense no Catar de 'ato criminoso'

O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, condenou, nesta terça-feira (9), o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, que qualificou de "ato criminoso" em um telefonema com o emir catari, xeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"Sua Alteza Real o príncipe-herdeiro reafirmou a plena solidariedade do Reino com (...) o Catar e sua condenação do ataque israelense contra o Estado do Catar, que constitui um ato criminoso e uma violação flagrante das leis e normas internacionais", indicou um comunicado publicado pela Agência de Imprensa Saudita.

